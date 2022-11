L'arbitro non ferma una Varzese bisognosa di punti

Ci ha messo del suo Andrea Novara, arbitro della sezione torinese, per rovinare Varzese-Borgolavezzaro. Non c'è riuscito. I giocatori hanno tenuto i nervi saldi e la partita non è degenerata. Certo che definire insufficiente l'arbitraggio è un eufemismo, soprattutto la conduzione del secondo tempo ha lasciatro molto perplessi e ha fatto allargare le braccia a molti.

Partita delicata, tra due squadre smaniose di punti salvezza. Con la Varzese obbligata a vincere dopo un peridoo non felice. Le reti di Giozza e Daoro, nel primo tempo, hanno praticamente chiuso la partita, anche se la conduziona arbitrale nella ripresa poteva riaprila. La Varzese lamenta tre espulsioni: un dirigente e due giocatori. Senza motivo logico l'allontanamento di Piroia per una seconda amminizione, che nessuno ha capito e non era certo dettata da alcuna parola di troppo del giocatore.

Ma la copertina settimanale è del Vogogna. La vittoria a Ornavasso porta i ragazzi di Castelnuovo in vetta, a pari col Momo. E' stato un derby delicato, aperto e combattuto. I neri locali hanno venduto cara la pelle, equilibrando la rete di Moggio con quella di Salina. Poi ci ha pensato bomber Margaroli a chiudere i conti con una delle sue ormai super punizioni.

Ritorna a vincere il Villa. Il 4 a 2 di Comignago si accoppia col ritorno al gol di Primatesta. L'attaccante realizza 3 delle quattro reti ossolane, rispondendo coi fatti all'ingiusta squalifica. Sanzione esagerata che è stata inflitta dalla stessa commissione giudicatrice torinese che aveva 'largheggiato' anche con i 5 anni a Falcioni, della Juve Domo. Oltre a Primatesta per il Villa segna anche Simone Zonca.

Ci prende giusto la Crevolese, che infila la seconda vittoria di fila battendo il Gravellona. Dopo aver sconfitto il Villa, la squadra gialloblù piega un'altra big del girone: i tocensi infatti si fermano a Crevola dopo 8 risultati utili di fila. In gol per la truppa di Chiaravallotti vanno Vadalà e Malvicini.

Mastica amaro il Fomarco che cede nel secondo tempo alla Pernatese. I biancoverdi controllano la partita nel I tempo senza correre rischi, ma i novaresi escono nella ripresa e concretizzano una delle palle create.