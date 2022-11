I mercatini di Natale scaldano il Ticino: ecco dove e quando visitarli

Il periodo pre natalizio è ormai alle porte e anche il Ticino, come grande parte delle città del mondo, si prepara alla festa più attesa dell'anno con i classici mercatini di Natale.

Non sapete quali vedere in Ticino nel periodo pre-natalizio? In questa sezione andremo ad analizzare l'elenco dei migliori.

Mercatini di Natale in Ticino

LUGANO. Dal 1° al 24 dicembre saranno esposte oltre 60 casette di legno animeranno il centro della cittadina ticinese, con prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Il mercatino occuperà: Piazza San Carlo, Piazza Manzoni, Via Nassa, Piazzetta Maraini e Piazza Dante.

LOCARNO. Numerose saranno le bancherelle che animeranno le vie della Città vecchia nella giornata di giovedì 8 dicembre (dalle ore 8 alle 23). Si potranno scoprire bellezze artigianali, i sapori gastronomici della zona e tante idee regalo.

MENDRISIO. In programma sabato 3 dicembre scatta l'edizione 2022 dei mercatini di Natale, che si svolgeranno nella cornice del Piazzale circostante il Municipio.

CHIASSO. Nella giornata di giovedì 8 dicembre, in Corso San Gottardo, potrete ammirare 150 bancarelle natalizie in città.

BELLINZONA. Saranno le ultime due domeniche che precedono la festa del Natale a caratterizzare la cittadina ticinese. Domenica 11 e domenica 18 dicembre (dalle 10 alle 18) i commercianti della zona allestiranno le bancarelle dei mercatini natalizi.