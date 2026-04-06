Radar in Canton Ticino: le postazioni programmate per la settimana

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.
Si rinnova quindi l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
Proprio con l’obiettivo di prevenire sinistri, nella settimana 15, dal 6 al 12 aprile 2026, saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizie comunali: Polmengo
Distretto di Riviera
Polizie comunali: Osogna, Iragna
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Cadenazzo
Polizie comunali: Gorduno, Sementina, Giubiasco, Bellinzona, Castione
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
Polizie comunali: Porto Ronco, San Nazzaro, Ascona, Cugnasco, Intragna, Riazzino, Locarno
Distretto di Vallemaggia
Polizia cantonale: Bignasco, Ronchini
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
Polizie comunali: Pregassona, Cassarate, Vezia, Agra, Comano, Gentilino, Pambio Noranco, Cadepiano, Loreto, Viganello, Davesco Soragno, Breganzona, Melano
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Balerna, Stabio, Vacallo
Controlli della velocità semi-stazionari
Losone, Gordevio, Carabietta, Coldrerio
Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti utilizzati unicamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.
La disposizione non riguarda inoltre i controlli lungo la rete autostradale, in linea con il parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Resta comunque alla Polizia cantonale la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati, finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza stradale.
Si segnala infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze operative o per eventuali problemi tecnici.