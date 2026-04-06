 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 06 aprile 2026, 06:45

Radar in Canton Ticino: le postazioni programmate per la settimana

Dal6 al 12 aprile verifiche sul rispetto dei limiti per prevenire incidenti e

Radar in Canton Ticino: le postazioni programmate per la settimana

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Si rinnova quindi l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Proprio con l’obiettivo di prevenire sinistri, nella settimana 15, dal 6 al 12 aprile 2026, saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina
Polizie comunali: Polmengo

Distretto di Riviera
Polizie comunali: Osogna, Iragna

Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Cadenazzo
Polizie comunali: Gorduno, Sementina, Giubiasco, Bellinzona, Castione

Distretto di Locarno
Polizia cantonale
Polizie comunali: Porto Ronco, San Nazzaro, Ascona, Cugnasco, Intragna, Riazzino, Locarno

Distretto di Vallemaggia
Polizia cantonale: Bignasco, Ronchini

Distretto di Lugano
Polizia cantonale
Polizie comunali: Pregassona, Cassarate, Vezia, Agra, Comano, Gentilino, Pambio Noranco, Cadepiano, Loreto, Viganello, Davesco Soragno, Breganzona, Melano

Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Balerna, Stabio, Vacallo

Controlli della velocità semi-stazionari
Losone, Gordevio, Carabietta, Coldrerio

Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti utilizzati unicamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La disposizione non riguarda inoltre i controlli lungo la rete autostradale, in linea con il parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Resta comunque alla Polizia cantonale la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati, finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza stradale.

Si segnala infine che i controlli programmati potrebbero non essere effettuati per esigenze operative o per eventuali problemi tecnici.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore