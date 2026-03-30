Canton Ticino: le zone interessate dai controlli radar contro l’alta velocità

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Per questo motivo viene rinnovato l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Proprio con l’obiettivo di prevenire incidenti, nella settimana 14 – dal 30 marzo al 5 aprile 2026 – saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili che semi-stazionari, in diverse località.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Airolo

Distretto di Blenio – Polizia cantonale: Motto

Distretto di Riviera – Polizia cantonale: Iragna

Distretto di Bellinzona – Polizia cantonale: Gudo, Carasso; Polizia comunale: Bellinzona, Giubiasco, Gnosca, Claro, Castione

Distretto di Locarno – Polizia comunale: Minusio, Losone, Contone, Locarno, Vogorno, Piazzogna, Arcegno, Ascona, Brissago

Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Rivera, Davesco-Soragno, Gandria; Polizia comunale: Paradiso, Morcote, Gentilino, Cureglia, Cagiallo, Lugaggia, Canobbio, Magliaso, Molinazzo di Monteggio, Massagno, Curio, Mezzovico, Medeglia, Lamone

Distretto di Mendrisio – Polizia cantonale: Stabio, Arzo; Polizia comunale: Coldrerio, Capolago, Chiasso

Controlli della velocità semi-stazionari

Castione, Losone, Carabietta, Genestrerio

Da questo elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La disposizione non riguarda inoltre i controlli lungo la rete autostradale, in linea con il parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Resta comunque alla sola Polizia cantonale la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati con l’obiettivo di reprimere violazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Si precisa infine che i controlli preannunciati potrebbero non essere effettuati per esigenze operative o per eventuali problemi tecnici.