Covid, scattano le multe per i no vax over 50

Con dicembre arrivano le sanzioni anche per gli over 50 che non hanno fatto il vaccino anti-Covid. Sono infatti scaduti i termini per giustificare il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

La multa di 100 euro scatta anche per tutte le categorie professionali, tra cui personale sanitario e forze dell’ordine, che dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, risultavano non vaccinati. Le sanzioni ammontano complessivamente a 1,9 milioni di euro.

Chi ha giustificato il mancato adempimento presentando i motivi sanitari per i quali non si è potuto fare il vaccino, come ad esempio l'aver contratto il Covid in quel periodo, non verrà multato. Mentre le persone con più di cinquant'anni di età che hanno deciso di non vaccinarsi e hanno ignorato il termine di 180 giorni dovranno pagare la sanzione che arriverà dall'Agenzia delle Entrate.