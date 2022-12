Ritrova in vendita sul web la mountain bike rubata: denunciato un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Verbania, un 44enne residente nell’Ossola, per il reato di ricettazione.

Le indagini sono partite a fine agosto, quando un 65enne di Gravellona Toce aveva denunciato ai Carabinieri di aver subito il furto della propria mountain bike di oltre 1.000 euro di valore. L’uomo aveva appoggiato la bici a lato di un negozio del centro cittadino per fare una rapida commissione quando, una volta uscito si accorgeva di essere rimasto “a piedi” per opera di un ladro che si era impossessato del velocipede.

A distanza di mesi, l’uomo si è accorto che il proprio mezzo di trasporto era stato messa in vendita sul “marketplace” di Facebook. Da qui sono state riaperte le indagini dei militari di Gravellona Toce, che sono riusciti ad identificare l’inserzionista, ovvero il 44enne ossolano, trovandolo in possesso dalla bici oggetto di furto e proposta illegittimamente in vendita. La mountain bike è stata quindi sequestrata per essere restituita al legittimo proprietario.