La Varzese sulla strada del lanciato Vogogna

Si torna in campo in Prima Categoria e solo la Virtus Villa pare aver partita facile ricevendo una delle ultime della classe, l’Agrano. I biancocelesti hanno recuperato punti al Momo ed entro Natale devono cercare di accorciare le distanze dalle prime della classe. Massoni si gode Primatesta, tornato al gol, e l’avvicinamento alla vetta dove oggi dominano Momo e Vogogna in coppia.

Proprio il Vogogna deve proseguire la marcia. Ha raccolto 3 vittorie di fila e domenica ospita una malridotta Varzese, penalizzata dall’arbitro di domenica. I granata dovranno rinunciare a Daoro e Piroia, squalificati dopo l’opaco arbitraggio di domenica. In panchina al Vogogna mancherà Castelnuovo, che è stato squalificato sino al 13 dicembre.

Deve per forza far punti il Fomarco, che scende a Borgolavezzaro, in casa dell’ultima della classe. I biancoverdi si stanno risollevando e ultimamente hanno pagato pegno solo con due big come Villa e Pernatese.

Test probante per la rinata Crevolese. Due successi di fila con Villa e Gravellona hanno ridato fiato alla squadra, apparsa in queste partite più quadrata e meno esposta alle folate avversarie. Mancherà Korelic, squalificato un turno.

Difficile partita per l’Ornavassese. Caduti contro il Vogogna, i neri vanno a Pernate, in casa di una delle belle realtà del girone. Ochetti dovrà rinunciare a Piras, che deve scontare una squalifica.