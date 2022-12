La Juve Domo di mister Nino trova 3 punti nella gara casalinga al Curotti contro il Ceversama. La rete della vittoria è firmata da Orsi al 7' della ripresa. I domesi si portano ad un punto dai biellesi e lasciano la zona calda della classifica.

Vince in casa per 3 a 2 anche il Piedimulera che ha la meglio nel finale sul Vigliano. Ossolani in rete con una doppietta del solito Ceschi nel primo tempo, che si chiude in parità 2 a 2.Il gol vittoria firmato da Campion, a metà secondo tempo.