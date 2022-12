Rifiuta di sottoporsi all’etilotest: 25enne domese denunciato dai carabinieri

Fine settimane di controlli per i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania. A partire dal venerdì sera sono stati intensificati i posti di controllo, lungo le principali arterie stradali, nell’ottica di contrastare possibili fenomeni di criminalità predatoria e per garantire una circolazione stradale sicura e ordinata, procedendo ad effettuare misurazioni del tasso alcolemico nei confronti dei conducenti.

In Ossola i Carabinieri della Radiomobile di Domodossola hanno contestato prima ad un 58enne di Crevoladossola la guida in stato di ebrezza, avendo riscontrato un tasso di oltre 0,8 g/l, e poi ad un 25enne domese, il rifiuto a sottoporsi al test dell’etilometro. In quest’ultimo caso la norma di legge prevede l’applicazione della fattispecie penale più grave della guida in stato di ebbrezza. Al giovane è stata infatti ritirata la patente che potrà essere sospesa per almeno un anno, oltre che sequestrata l’auto, che verrà successivamente confiscata.