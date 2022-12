Un pareggio con l'Armeno per la Pro Vigezzo in emergenza

La Pro Vigezzo in piena emergenza strappa un pari con L'Armeno. L’incontro inizia male, con l’Armeno in gol al primo affondo. La reazione dei vigezzini non si fa però attendere e su un cross di Balassi è Matteo Pidò ad impegnare il portiere di testa.

Seguono altre occasioni: prima L.Locatelli sfiora la rete, poi Luigi Pidò dal limite vede ancora un grande intervento dell’estremo dell’Armeno ed infine Matteo Pidò in azione personale non riesce a trovare la rifinitura giusta in area.

La ripresa si avvia con la Pro ancora in avanti. Finalmente arriva il pari, Piraglia scende in fascia, crossa per Luca Locatelli che di destro non sbaglia e pareggia.Nel momento in cui la squadra di Mocellini può alzare la pressione, rimane in dieci per l’espulsione di Luigi Pidò.

L’Armeno alza quindi il baricentro e prova a vincere con i lanci lunghi. Cantadore è però sempre attento. Al 90′ l’occasione colossale per i padroni di casa. L’arbitro fischia un fallo in area della Pro e decreta il rigore. Fortunatamente per i vigezzini la mira è sbagliata e la palla viene calciata fuori.