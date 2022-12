Ai mercatini di Natale attesi 160 espositori

È stata un successo l'adesione per la partecipazione ai mercatini di Natale organizzati dalla Pro Loco di Domodossola, con il patrocinio del Comune, che saranno in programma in città il 17 e il 18 dicembre .

Questa mattina la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti con il direttivo della Pro Loco ha fatto il punto sulla situazione e annunciato le iniziative collaterali. Luci colorate, tanta musica e decine di bancarelle dove poter acquistare dalle eccellenze enogastronomiche, locali e non, ai piccoli regali artigianali. Questo sarà offerto nello splendido scenario del centro storico e ci saranno anche tante occasioni per aiutare le persone in difficoltà facendo acquisti nelle bancarelle della solidarietà.

“La preparazione dei prossimi mercatini è stata l'occasione per cementare l'unione del gruppo. C'è stata grande accoglienza inoltre da parte del comune – ha detto Vanda Cecchetti - che ci ha messo a disposizione un piccolo ufficio per la parte organizzativa. Il mercatino sarà composto da 160 espositori”. Le bancarelle partendo dal Comune proseguiranno nel centro storico arriveranno nel borgo della Motta con piazza Fontana che diventerà la piazza della solidarietà, con sei bancarelle di associazioni no profit.

Domodossola sarà la città della musica, grazie alla partecipazione il 17 dicembre del cantautore Alberto Fortis, con i suoi auguri in musica. Sarà inoltre presente il Duo di Zampogne, il Sestetto di Sax, The Others Low Town e Lilhium. Il 18, oltre al Duo Trallallà e al Coro Gaudium, ci sarà l’Orchestra del Sottobosco, la Banda di Domodossola con un concerto itinerante e Nati per Leggere con racconti sotto l’albero

La Proloco è riuscita ad unire persone di tutte le età, nel gruppo ci sono i veterani Luciano Succi e Antonio Pagani e poi ci sono i giovani: tra questi Alberto Valentini che è riuscito a coinvolgere altri amici. Durante le giornate del 17 e 18 ci sarà Gaia Murgia che si occupa delle foto che saranno pubblicate sulle pagine social. Giuseppe Filomeno si è occupato della grafica e della locandina.

Il 18 dicembre dalle 14.30 alle 18.30 nel cortile interno di Palazzo di Città, avverrà la riconsegna della letterina e foto con Babbo Natale. Non mancherà anche un punto ristoro. Antonio Pagani vicepresidente della Proloco ha manifestato l'auspicio che il prossimo anno i mercatini di Natale possano occupare anche la riqualificata via Rosmini e lanciato al Comune la proposta che proprio la via Rosmini possa ospitare nel 2025 l'expo Italosvizzera. Questa mattina la presidente della Proloco Vanda Cecchetti ha inoltre consegnato la tessera numero uno della Proloco al sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.