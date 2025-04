Promozione: Juve Domo fermata dall'Arona, l'Ornavassese strappa un punto prezioso

La Juve Domo non va oltre l'1-1 contro l'Arona, in un match combattuto fino all'ultimo minuto. I granata, che avevano la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni, si vedono invece rallentati da un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca. La squadra di mister Nino va sotto nel primo tempo ma non smette di lottare e trova il gol del pareggio con Aglio a metà ripresa, ma non riesce poi a piazzare il colpo del ko ad un Arona ben messo in campo da mister Forzatti. Per i domesi è di fatto l’addio alle residue ambizioni di vittoria del campionato, restano comunque i playoff da giocare al meglio.

Deluso a fine gara l’allenatore granata Michael Nino: “Partita che è un po’ lo specchio della stagione: abbiamo giocato bene, contro una buona squadra come l’Arona, ma non siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno, pur meritando a mio avviso qualcosa in più. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, giochiamo, creiamo tanto, ma spesso ci manca il guizzo finale. L’obiettivo ora è giocare i playoff in casa, ci dobbiamo impegnare a fondo per questo, purtroppo il primo posto ormai è andato, anche se non c’è ancora il verdetto della matematica. Comunque fare i playoff, a maggior ragione se in casa, è un bel risultato, che peraltro a Domo, non dimentichiamocelo, manca da una decina d’anni”.

L'Ornavassese torna da Novara con un punto, frutto dello 0-0 contro l'Union. Un pareggio che probabilmente serve poco a entrambe: i neri rimangono in penultima posizione, un punto sopra l'Omegna, i novaresi rimangono invischiati nella lotta per evitare i playout. Gli uomini di Fusè ripartono comunque dalla certezza di aver saputo tenere testa a un avversario che era motivato a ottenere il massimo dalla sfida casalinga.

Il Feriolo esce sconfitto di misura contro la capolista Città di Cossato, che si impone per 1-0. I gialloblù hanno provato a contenere gli attacchi avversari, ma non sono riusciti a trovare il guizzo giusto per strappare almeno un punto. La squadra di mister Porcu rimane al tredicesimo posto, ora l’obiettivo è tenere dietro Cameri e Ornavassese, per disputare il playout in casa.

L’Omegna cade 3-1 in casa della Fulgor Chiavazzese e rimane solitaria in ultima posizione. Il gol di Magliarella aveva momentaneamente riacceso le speranze per i nigoglini, ma la superiorità tecnica della formazione di casa ha poi indirizzato la sfida. Gli uomini di Piemontesi ora si trovano a inseguire, la situazione appare sempre più disperata.

Risultati:

Fulgor Chiavazzese RV - Omegna 3 - 1; Juventus Domo - Arona 1 - 1; Gattinara - Cameri 2 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Dufour Varallo 2 - 0; Città Di Cossato - Feriolo 1 - 0; Orizzonti Canavese - Ivrea 0 - 1; Virtus Vercelli - Montanaro 2 - 1; Union Novara - Ornavassese 0 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 59 - Ivrea 57 - Fulgor Chiavazzese RV 57 - Juventus Domo 54 - Gattinara 46 - Arona 45 - Virtus Vercelli 40 - Montanaro 37 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 35 - Orizzonti Canavese 32 - Dufour Varallo 30 - Union Novara 27 - Feriolo 23 - Cameri 22 - Ornavassese 19 - Omegna 18