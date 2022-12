Paesaggio fiabesco all'Alpe Devero, sepolta da un manto di neve

L'arrivo del Natale non poteva essere annunciato da una cartolina migliore di quella delle montagne più amate piene di neve. L'Alpe Devero, che porta da sempre con sé la bellezza di un piccolo incantesimo, è infatti immersa da una coltre bianca come non si vedeva da tempo.

Sono ancora una volta NaturalMeteo e Andrea Gheller a proporre le immagini di questo scrigno incantato del Verbano Cusio Ossola sepolto di neve: i tetti delle case di montagna e i comignoli schiacciati da un dolce cuscino, il ponte sul piccolo ruscello dipinto di bianco, i panorami fiabeschi «con ben 75 centimetri di neve fresca a 1.650 metri» che spiccano ancora di più dopo il ritorno del sole: ecco la cartolina di un inverno che fa ben sperare