Promozione, entrambe le ossolane impegnate in Valsesia

Trasferte in Val Sesia per le due ossolane di Promozione.

La Juventus Domo anticipa questa sera (alle 18,30) in casa del Valduggia, il Piedimulera giocherà domani in casa della Dufour Varallo.

Le due ossolane arrivano da due vittorie. I granata hanno battuto il Ceversama, collezionando il sesto risultato utile di fila. In casa del Valduggia si giocano molto. Gli avversari hanno 16 punti, tanti quanti i granata. Nino sta recuperando gli infortunati e questo è già un fatto positivo.

Il Piedimulera deve dare continuità alla vittoria di domenica colta contro il Vigliano. L’avversario, la Dufour Varallo, non sta bene: ha 9 punti in classifica, due sole vittorie e 3 pareggi. Il Piedimulera (12 punti) ha rotto domenica una lunga serie negativa, ritrovando anche i gol di Moreno Ceschi, salito a sei reti realizzate, un altro dato confortante per l’undici di Moz.