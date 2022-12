"Il genere in salute e in malattia", proseguono i convegni sulla medicina di genere

“Il genere in salute e in malattia” è il titolo del convegno promosso dalla Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità della Regione Piemonte, nell’ambito del percorso di formazione e informazione relativo alla medicina di genere, con il patrocinio dell’ Università di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e dell’ Ordine dei Farmacisti della Prov. di Torino.

“La Sezione di lavoro 4 della CRPO contribuisce al Piano delle attività previste per l’anno 2022 con il Progetto Medicina di genere, inseribile nell’area di intervento Salute “ afferma la Prof.ssa Chiara Cerrato, coordinatrice della sezione Comunicazione e componente astigiana della CRPO.

“Rivolti agli operatori del Sistema sanitario, agli Ordini professionali, alle Associazioni ma anche ai cittadini di ogni genere ed età questi incontri propongono formazione e informazione su aspetti e strumenti adatti ad affrontare le difficoltà della quotidianità, grazie al contributi di esperti coinvolti nella relazione di cura.”

Spiega la presidente CRPO Maria Rosa Porta: "Nonostante la medicina di genere negli ultimi venti anni stia suscitando sempre maggior interesse, all’inizio del terzo millennio non è ancora ben compreso né il suo reale significato né la sua dimensione interdisciplinare: rispetto a questo tema la commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte ha scelto di promuovere una serie di incontri che vogliono essere di dibattito e riflessione sul fatto che la medicina di genere non è una nuova specialità ma è una nuova dimensione che esiste nella pratica di genere-specifica, cioè a misura di uomo e donna."

L’evento si terrà il 16 dicembre 2022 dalle 14:00 alle 17:00 presso il Circolo dei lettori di Torino, via Bogino 9.

“L'approccio di genere alla salute non ha solo lo scopo di garantire parità di trattamenti e accesso alle cure ma rappresenta un percorso culturale per superare le diseguaglianze e i pregiudizi.

Purtroppo oggi è ancora piuttosto difficile evidenziare differenze di genere in campo medico, sebbene un numero crescente di evidenze scientifiche mostri la presenza di importanti differenze che possono influire sullo stato di salute e di malattia di ciascun individuo", illustra Caterina Angela Agus, vicepresidente CRPO e moderatrice del convegno.

“Per questo motivo la medicina di genere e non la medicina delle donne, come erroneamente alcuni credono, deve acquisire informazioni basate su indicatori sempre più appropriati, per fornire a ciascuno la cura più adatta.

Il nostro convegno sulla farmacologia di genere vuole essere un piccolo contributo per sensibilizzare le persone su questo tema così importante per la nostra salute” conclude.

Questo il programma :

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Maria Rosa Porta,presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità

Mario Giaccone,presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino

Interventi di :

Massimo Collino, “Diverso genere ma stesso farmaco” professore ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini" dell'Università di Torino

Maria Cristina Patrosso, “Farmacologia personalizzata: variazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche correlate al genere”

genetista - emerita responsabile della Struttura di Genetica Medica dell'Ospedale Niguarda di Milano

Silvia De Francia,“Medicina e farmacologia genere-specifiche: salute, cultura e differenze” ricercatrice in Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino

Armando Genazzani,“Farmaco e genere" direttore del Dipartimento di Scienza del Farmaco presso l'Università del Piemonte Orientale

Modera Caterina Angela Augus, vicepresidente CRPO