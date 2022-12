Non sapete cosa vedere a Domodossola e dintorni? Ecco una piccola guida!

Quale sarà il prossimo Paese da visitare, la Svizzera o l'Italia? Non sapete come fare? Domodossola è la risposta!

Domodossola è una piccola città del Piemonte, nel nord-ovest dell'Italia, circondata dalle Alpi. Ciò che la contraddistingue è la sua posizione: è un importante nodo ferroviario che collega le tratte ferroviarie tra Svizzera e Italia. Serve come stazione ferroviaria per i treni che collegano Milano a Ginevra, Berna, Losanna, Interlaken, Zermatt e molte altre città svizzere. Questo significa anche che è una città ideale per chi vuole rimanere in Italia e fare gite giornaliere nelle bellissime regioni lacustri italiane e nelle splendide città alpine svizzere.

Domodossola è una città storica della Val d'Ossola che funge da snodo per sette valli alpine. A dire il vero, molte persone non sanno dell'esistenza di Domodossola, ma arrivano a scoprire che questa piccola città di confine è molto conosciuta nella Svizzera meridionale come meta di shopping a buon mercato. Il sabato, gli abitanti delle città svizzere limitrofe vengono qui a fare acquisti molto più convenienti rispetto al loro paese d'origine.

L'intero centro storico era tappezzato di piccoli negozi pop-up che vendevano di tutto, dal pane ai prodotti freschi, dai vestiti alle borse e persino gli utensili da cucina.

Più che il mercato e il suo trambusto, puoi essere attratto dagli edifici antichi e belli. Il Teatro Galletti, l'importante edificio culturale della città, si erge orgoglioso sulla piazza centrale. Di fronte ad esso si trova la Torre Briona del XIV secolo. Palazzo Silvia, un altro edificio significativo della stessa epoca ma in stile più rinascimentale, è oggi un museo che espone vari reperti di epoca romana e pre-romana, tra cui frammenti di mummie egizie.

Posti da visitare nei dintorni di Domodossola

Lago Maggiore

Anche se da una traballante carrozza del treno che si dirige da Domodossola a Milano, il Lago Maggiore è stato l’amore a prima vista di molte persone. L'ampio e maestoso Lago Maggiore è incastonato tra le Prealpi meridionali. Il nostro consiglio è quello di trascorrere una giornata sulle tre Isole Borromee. Anche se in estate possono sembrare un po' turistiche, i giardini dell'Isola Bella valgono da soli ogni centesimo. Inoltre, le vedute delle altre città costiere dalle isole sono spettacolari. Piccole città e villaggi verdi sullo sfondo delle Alpi, con l'acqua blu intenso tutt'intorno, sono uno spettacolo da vedere.

Anche se il lago è bellissimo da solo, consigliamo vivamente di visitare le isole. Si può prendere un autobus hop-on, hop-off per le isole, che crediamo sia il modo migliore per vedere il lago. È possibile visitare tutte le isole con un unico biglietto e scegliere quanto tempo dedicare a ciascuna di esse.

Zermatt – Svizzera

Zermatt è la cugina ricca, elegante e lussuosa che tutti vorremmo avere. È nota per le sue stazioni sciistiche aperte tutto l'anno. L'iconico Cervino (sì, la montagna di Toblerone) è l'attrazione turistica della regione. Non fatevi prendere troppo la mano da questa famosa vetta perché più di 500 scalatori sono morti nel tentativo di raggiungerla! Prendete un treno storico a cremagliera fino alla piattaforma panoramica del Gornergrat per ammirare questa bellezza svizzera in modo meno rischioso. Questa ferrovia alpina è la più alta ferrovia a cremagliera all'aperto d'Europa e offre una vista mozzafiato sul Cervino e sul ghiacciaio del Gorner. Il Gornergrat offre molti bei sentieri per passeggiate/escursioni.

Locarno in Svizzera

Il percorso ferroviario da Domodossola a Locarno è un binario a scartamento ridotto unico nel suo genere, che attraversa bellissimi ponti, gole idilliache e sale su ripide pendenze. Per questo motivo, non si può perdere il servizio di treno panoramico Centovalli Vigezzina che collega queste due città. Locarno, come la maggior parte delle città ticinesi, è un mix equilibrato di delizie mediterranee ed economia svizzera. Una volta arrivati a Locarno, la bella città sulla sponda nord-occidentale del Lago Maggiore, sarete divertiti dalle numerose piazze della città. In questa città di lingua italiana non possono mancare i sapori mediterranei. Ci sono numerose piazze, pizzerie e gelaterie.

Se visitaste la città all'inizio di agosto, potreste assistere al Festival del Film Locarno, un festival cinematografico internazionale. Locarno è nota per avere il clima più mite del Ticino, e non sorprende che questa città sia popolare tra i pensionati svizzeri e tedeschi che desiderano stabilirsi o avere una seconda casa in pensione qui.