Buon pari della Crevolese in casa della Pernatese

Un buon pari per la Crevolese, impegnata nel recupero di ieri sera a Biandrate, contro la Pernatese. L’ 1 a 1 finale - gol di Malvicini - conferma il buon momento della formazione ossolana che si sta risollevando da un inizio non facile. Il punto serve alla squadra di Chiaravallotti per portarsi a ridosso di Varzese e Trecate.

La classifica: Vogogna 32; Momo 30; Virtus Villa 27; Cameri 26; Pernatese 25; Cannobiese 24; Gravellona 22; Ornavassese 20; Union Novara 19; Trecate 18; Varzese 17; Crevolese 15; Fomarco 14; Comignago 10; Agrano 8; Borgolavezzaro 4.