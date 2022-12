Distretto, online da gennaio i servizi digitali per il turista 

A partire dal mese di gennaio 2023 saranno online i 3 servizi digitali per il turista. Riguarderanno tutte le destinazioni e i partner coinvolti nel Progetto Interreg DESy, ovvero il Distretto Turistico dei Laghi, la Provincia del Vco, l'Atl di Novara e l'Agenzia Turistica Ticinese. Nello specifico i servizi riguarderanno 'Itinerari da ascoltare': podcast che raccontano il territorio attraverso un percorso sensoriale.

Poi il 'Welcome Kit', un pacchetto di benvenuto gratuito che viene fornito al turista in forma digitale e in forma fisica. Infine l'Experience Finder, un assistente virtuale multilingua presente sui portali web delle destinazioni che, attraverso domande mirate, indica al turista l’esperienza migliore.I servizi saranno integrati sui portali turistici istituzionali ad ulteriore supporto dei front office.