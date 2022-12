Carlo Valentini: "L'ospedale unico va fatto a Piedimulera, il resto sono soldi buttati"

“Ospedale unico a Piedimulera, il resto sono soldi buttati”. Carlo Valentini ha le idee chiare, no alla ristrutturazione di Castelli e San Biagio, ma ospedale nuovo ed unico a Piedimulera. Il presidente del circolo ossolano e dirigente provinciale di Fratelli d'Italia ha affidato ai social la sua idea di sanità per il territorio. “...cercare di accontentare la pluralità della provincia con la speranza di essere rieletto senza dare ascolto a chi opera nel settore è semplicemente folle” le parole dell'ex presidente del consiglio domese, all'epoca tesserato nella Lega, nei confronti di Alberto Preioni, colpevole secondo Valentini di non aver ascoltato il parere dei medici che da tempo sostengono la tesi dell'ospedale unico.

Lo abbiamo contattato per sapere quale posizione prenderà Fratelli d'Italia sulla sanità provinciale, in virtù del fatto che i risultati delle ultime elezioni lo attestano come primo partito di centro destra nel Vco. “Più che una posizione provinciale di Fratelli d'Italia è più una visione personale, avendo interagito con medici, primari e infermieri - spiega Valentini - come direttivo non abbiamo ancora parlato di queste ultime esternazioni e posizioni del consigliere regionale”.

Ora si vedrà se i meloniani entreranno nel dibattito su ospedale unico o ristrutturazione sia a livello locale sia a livello regionale.