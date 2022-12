Lo aiutava nelle faccende domestiche, ma intanto gli svuotava la cassaforte. Denunciata 47enne domese

dopo qualche giorno i militari si sono presentati a casa della donna per eseguire l’atto di polizia giudiziaria, che ha permesso di rinvenire due fatture attestanti dei pagamenti per circa 15000 euro, successivi al furto, nonché gli estremi di un conto bancario acceso in Svizzera, intestato alla donna, tra l’altro fino a qualche mese fa percettrice del reddito di cittadinanza, nonché circa 30 grammi di hashish detenuti per uso personale. Stanti le risultanze investigative la donna è stata denunciata per furto in abitazione e quanto rinvenuto in casa sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti, volti a ricostruire l’esatto percorso del denaro sottratto all’anziano. Anche lo stupefacente è stato sequestrato e la donna segnalata alla competente autorità amministrativa.