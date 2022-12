Villa, gli auguri del sindaco ai suoi concittadini

Carissimi Villadossolesi

Il Natale che viene è luminoso motivo di gioia e condivisione anche se molte ombre, dubbi, timori lo accompagnano, dalla situazione internazionale, ai costi energetici sempre più gravosi per Enti e Cittadini, agli aumenti spesso incomprensibili di generi anche essenziali.

Ma le feste di dicembre sono un momento di luce, di speranza, una speranza che non ci deve mai abbandonare, soprattutto nel segno della solidarietà e del comune impegno perché la nostra Città sia sempre più bella, vivibile, a misura di tutti e attenta ai bisogni e alle necessità di tutti.

L’Amministrazione ha operato con grande impegno in questo difficile 2022, moltissime le iniziative, i progetti in ogni campo ma di grande significato come il magnifico restauro della Chiesa del Piaggio, cuore emotivo e simbolo del nostro essere Comunità.

Grazie di cuore alle magnifiche Associazioni che con slancio operano sul territorio in vari campi, dal sociale allo sportivo al culturale, offrendo momenti indimenticabili e sostegno costante a chi necessita di aiuti morali e materiali.

Auguri a chi soffre o vive il presente nel bisogno e guarda con grandi timori al futuro, l’Amministrazione, per quanto in suo potere, sarà sempre al vostro fianco e cercherà di camminare con Voi verso un futuro in cui la vita quotidiana sia sempre dignitosa e serena.

Concedetemi un augurio speciale ai nostri anziani della casa di riposo e a tutti coloro che vi operano circondandoli di affetto, è bello starvi vicino e condividere l’immenso patrimonio della vostra serena terza età.

Un augurio a tutti voi da parte mia, della Amministrazione, dei dipendenti Comunali, perché il 2023 possa essere un anno di ripresa e di nuove serene prospettive per tutti noi.

Il Sindaco

Bruno Toscani