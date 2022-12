Il Metro di Formazza inserito nel Piano cantonale ticinese

‘’Il nuovo collegamento pubblico transfrontaliero fra la Valle Formazza e l’alta Vallemaggia è stato inserito nel Piano direttore cantonale. Il Consiglio di Stato del Ticino lo ha messo in consultazione per raccogliere le osservazioni della popolazione, dei Comuni, nonché degli enti e delle associazioni interessati’’. Lo si legge sul sito online del Canton Ticino, che rilancia il progetto del “Metro alpino” . Un progetto di collegamento pubblico fra i Comuni di Formazza e di Bosco Gurin tramite una funicolare in galleria di 5,8 chilometri di lunghezza, il cui tempo di viaggio si aggira attorno agli 8 minuti. L’idea è nata negli anni 2000 e ora viene concretizzata tramite un primo passo: la sua iscrizione nel Piano direttore cantonale

Il progetto è previsto dal Masterplan per i Comuni dell’alta Vallemaggia sull’arco temporale 2016-2030

‘’ Per la prima volta – si legge - metterebbe in relazione due territori ora separati attraverso un circuito di trasporto pubblico che consentirebbe di raggiungere la Val Formazza e la Vallemaggia sia dall’Italia, sia dalla Svizzera. Secondo gli approfondimenti socio-economici, l’alta Vallemaggia si aprirebbe ad un importante bacino come il Piemonte, garantendo un potenziale di mercato più ampio agli attrattori turistici della valle ticinese’’.

Nella seduta del 7 dicembre scorso, il Consiglio di Stato ha deciso di avviare la pubblica consultazione dell’integrazione del progetto, primo passo procedurale per la sua concretizzazione.