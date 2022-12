"Sulla Neve in Sicurezza" con le guide alpine del Piemonte

"Sulla Neve in Sicurezza" è un progetto del Collegio Guide Alpine Piemonte rivolto a tutti gli appassionati e i frequentatori della montagna in veste invernale, con l'obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di un'opportuna formazione per minimizzare i rischi legati alla montagna. L'iniziativa è supportata dalla Regione Piemonte.

“In molti -così le guide piemontesi- avrete sentito parlare di kit artva, pala e sonda. Ne conosci davvero il corretto utilizzo? Se sei già un conoscitore del kit di sicurezza, un ripasso non fa mai male, se invece non lo conosci sarà l'occasione giusta per capirne l'importanza! Per chi non è in possesso dell’attrezzatura Artva pala e sonda può comunque partecipare all’evento e non è richiesta alcuna iscrizione”.