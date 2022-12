Addio al vecchio campo di calcio dell'Oratorio FOTO

Il vecchio campo sportivo dell’oratorio di Villadossola, così come lo avevamo conosciuto negli anni, sta sparendo. Quella zolla di terreno – spesso mai verde proprio perché molto calpestata – , dove molti hanno giocato a calcio, sta vivendo la trasformazione, dettata dal progetto ‘’Tutti in campo’’ , che ridarà un volto nuovo all’oratorio villadossolese.

I lavori - come già scritto da Ossolanews prima di Natale - sono già iniziati. Transitando in via XXV Aprile non si può non vederli. Il campetto di calcio è ormai stato cancellato, la terra rimossa e presto l’area assumerà un nuovo aspetto. E’ quanto dicono le immagini fotografiche che raccontano la trasformazione prevista da un progetto che ha trovato linfa vitale avendo già visto la raccolta di più di 130.000 euro.

A ottobre è stato presentato alla Fondazione Comunitaria del VCO con una richiesta di contributo economico e a Villadossola sperano possano arrivare altri fondi.