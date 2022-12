Cornicione pericolante a Domo, intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando del VCO sono intervenuti ieri pomeriggio alle 15 in via Paolo Ferraris, per verificare e poi rimuovere un cornicione pericolante di un balcone in un condominio nel pieno centro del capoluogo domese.

Chiamati da un condomino accortosi di alcuni distacchi di materiale, i vigili del fuoco hanno operato con l'autoscala a 15 metri di altezza eliminando le parti instabili, garantendo la sicurezza dello stabile e dei passanti lungo la via pubblica che porta alla stazione ferroviaria di Domodossola.