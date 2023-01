Cocaina e hashish per uso personale: segnalate due persone

L’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti dei carabinieri durante le feste appena trascorse ha portato alla segnalazione di 2 persone quali assuntori abituali di sostanze vietate.

Un 25enne di Cambiasca è stato trovato in possesso di oltre 4 grammi di cocaina per uso personale, mentre un 38enne di Ornavasso è stato trovato con una dose di grammo di hashish in tasca. Entrambi sono stati controllati, in due distinti momenti sulla strada provinciale di Mergozzo il primo giorno del 2023.