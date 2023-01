A Premosello ritorna la Carcavegia

Giovedì 5 gennaio ritorna l'antica tradizione della "Carcavegia" a Premosello-Chiovenda, in piazza Bolzani, e nella frazione Colloro.

“Alle 20.30 -spiega la Pro Loco di Premosello- si accenderanno in contemporanea i due roghi in cima ai quali vi saranno due fantocci (realizzati a mano da una signora del luogo e dalle dimensioni reali) rappresentanti 'il vecchio e la vecchia', ovvero le due persone più anziane che ancora non sono 'state bruciate'. Il rito vuole essere scaramantico e di buon augurio”.

Il programma in piazza Bolzani prevede alle ore 20:30 l'accensione del falò. Non mancheranno campanacci e cioccolata e vin brulé. Ospite speciale della serata la Befana. I festeggiamenti proseguiranno al Circolo Arci. Durante la serata sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2023 alla Pro Loco.