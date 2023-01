Beura, riapre lunedì l'ambulatorio medico nel capoluogo

Riaprirà lunedì 9 gennaio a Beura capoluogo l’ambulatorio medici della dottoressa Roberta Chiolini. Il medico di famiglia tornerà dunque ad accogliere i suoi pazienti nel capoluogo, dopo quasi 4 mesi di assenza.

Infatti, il 12 settembre 2022, la dottoressa Chiolini aveva deciso di non fare più ambulatorio a Beura dopo uno scontro verbale con il’agente di polizia municipale. Chiliini aveva preso questa decisione sentendosi offesa per quello che aveva definito un atteggiamento inadeguato da parte del vigile. Una ''aggressione verbale'' che sarebbe nata per la porta d’ingresso del corridoio dove si trovano sia l’ufficio del vigile che l’ambulatorio, a piano terra del municipio.

Una vicenda che aveva messo a rumore il piccolo paese ossolano che era rimasto privo di un ambulatorio proprio nel centro del paese.

La dottoressa aveva però sempre ribadito di voler restare a Beura per tutelare i beuresi con la sua assistenza . Ora, la soluzione. Il nuovo ambulatorio è stato ricavato nella palazzina che si affaccia sulla piazza principale, palazzina che ospita anche le Poste e la farmacia.