Alpe Fillar, l'elicottero dei Vigili del fuoco recupera due escursionisti in difficoltà

Il Comando Vigili del Fuoco di Verbania nel tardo pomeriggio è intervenuto sulle alture di Macugnaga, presso l'Alpe Fillar, per il recupero di due escursionisti in difficoltà.



La squadra intervenuta dal Distaccamento di Macugnaga e l'elicottero proveniente dal Reparto Volo di Malpensa hanno localizzato le due persone, infreddolite e spaventate, e dopo averle recuperate le hanno ricondotte all'eliporto di Macugnaga, in località Pecetto.



I due escursionisti non hanno avuto necessità di assistenza sanitaria.