Un parco giochi diffuso a Beura e frazioni

Anche a Beura e nelle frazioni nascerà un parco giochi diffuso. Il Comune ha partecipato ad un bando regionale e ha ricevuto un contributo di 12.500 euro per la sua realizzazione. L'amministrazione intende dare spazio al gioco libero e all'aperto. Il parco giochi diffuso nasce dal gioco tradizionale di strada, non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l'ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi. La nuova area ludica andrà ad arricchire gli spazi gioco di Beura, Cardezza e Cuzzego.

“Il parco giochi rappresenta un 'occasione di svago e di crescita - spiega il sindaco Davide Carigi – e sarà realizzato in collaborazione con le scuole. A Cardezza troverà collocazione vicino al parco giochi, così come a Cuzzego, e a Beura nella piazza della chiesa”.

La progettazione è affidata alla ditta Wow srl di Ivrea.