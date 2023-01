Le ossolane ripartono dopo un girone d'andata in sofferenza

Campionato di sofferenza per Piedimulera e Juventus Domo. La classifica di fine andata in Promozione vede le due ossolane in zona calda. Con la Juventus Domo a 17 punti e il Piedimulera a 11. Un torneo che è irto di difficoltà, con obiettivo la salvezza.

La Juventus Domo deve soprattutto risolvere il problema del gol: con 17 reti fatte è una delle squadre che ha segnato di meno. Partita zoppicante ha inanellato anche alcune buone vittorie contro Valdengo, Feriolo, Ceversama, ma anche qualche sconfitta che ha fatto arricciare il naso come a Valduggia e a Piedimulera. Michael Nino deve cercare di dare continuità alla sua squadra che come il Pieidmulera ha fatto diversi innesti giovani.

Sta peggio il Piedimulera che ha raccolto solo 0,73 punti a partita. fermandosi a 11 punti. Che fosse una annata tormentata lo si sapeva e i dirigenti lo avevano messo in conto. I gialloblù distano sei ounti dalla prima squadra fuori dalla zona play out. Anche per i ragazzi di Moz c’è il problema del gol: solo 16 fatti, poco più di 1,06 in media a partita. Così come poche sono le vittorie incamerate: Valdengo, Vigliano e Juventus Domo.

Domenica si riparte con il girone di ritorno. La Juventus Domo ha una proibitiva trasferta di Bellinzago, in casa della capolista, distante 23 punti dai granata. All’andata finì con i novaresi che espugnarono il Curotti 3 a 0.

Il Piedimulera ospita il Valdengo, che non naviga in buone acque essendo pure invischiato in zona play out. All’andata i ragazzi di Moz espugnarono il terreno della Fulgor per 2 a 0, con doppietta di Fornara.