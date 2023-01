Federico non ''fa gol'' alla trasmissione 'Avanti un altro!" FOTO

Non fa gol Federico Ghignone, attaccante della Virtus Villa. Non segna e non vince nella sfida con Paolo Bonolis alla trasmissione ‘’Avanti un altro!’’

Federico, ossolano, calciatore conosciuto, è il finalista alla trasmissione di sabato 14 su canale 5, condotta da Bonolis e Luca Laurenti. Supera la prima fase e va al gioco finale che prevede che si debba rispondere in modo sbagliato alla domande poste da Bonolis. Ma qui Ghignone cade ‘’a due passi dalla porta’’ , facendo venir meno la possibilità di portarsi a casa i 29 mila euro che erano la somma finale collezionata sino a quel momento.

Peccato! Ma va detto che Federico conquista tutti con la sua spigliatezza ed empatia, attirandosi anche la simpatia del conduttore. Sciolto ed estroverso in campo, come anche in tv.