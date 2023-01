Sconfitta esterna di misura per la Juve Domo di mister Nino. I granata vengono battuti dalla prima in classifica, Bulè Bellinzago, per 1 a 0. La Juve Domo torna così nella zona calda della coda della classifica. Tra le ultime anche il Piedimulera sconfitto in casa 1 a 2 dalla Fulgor Ronco Valdengo. Di Ceschi il gol dei padroni di casa.