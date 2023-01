Forzano la porta di una baita in Valle Anzasca, denunciata una coppia di giovanissimi

I carabinieri della Stazione di Gravellona Toce hanno denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento in concorso una coppia di giovanissimi del Verbano. I giovani, lui maggiorenne e lei minorenne, avevano raggiunto per almeno tre volte uno chalet isolato sull’Alpe Schena, in Anzasca, dopo averne forzato la porta d’ingresso, consumandovi dei pasti e probabilmente pernottandovi.

Il proprietario, che nell’ultima occasione li aveva sorpresi allontanandoli, aveva poi sporto querela ai carabinieri di Gravellona che, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti ad identificare i due denunciandoli all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio e danneggiamento.