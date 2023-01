'Il mito della bellezza', nuovo evento legato alla mostra Seitzinger Alchemica 

Domenica 29 gennaio alle ore 17.30 presso il Collegio Rosmini di Domodossola è in programma il nuovo evento collaterale della mostra “Seitzinger Alchemica”. Elisa Seitzinger ha firmato diversi progetti editoriali tra cui la copertina di “Il mito della bellezza” di Naomi Wolf, la nuova edizione di uno dei classici del pensiero femminista, voluta e cercata, con convinzione e ostinazione, da Edizioni TLON.

La presentazione del saggio, a ingresso libero , sarà un dialogo tra l’artista e Maura Gancitano , editrice, filosofa e scrittrice, che ha curato insieme a Jennifer Guerra il volume. Modera Paola Fornara , docente di Storia e Filosofia e coordinatrice della comunicazione per il progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se”.

Si partirà da una delle domande chiave del libro della Wolf – «Le donne si sentono libere?» – per rendere visibili i nuovi vincoli che si celano sotto il velo del mito della bellezza, tra costruzioni e costrizioni mascherate da componenti naturali. Per farlo, il fil rouge sarà il lavoro che l’artista ha realizzato, un’immagine che dialoga con il pensiero della Wolf e lo declina in immagini e potenza visiva.