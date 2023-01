La Cestistica conquista Oleggio e celebra un'altra vittoria

Quattro uomini in doppia cifra, un più dieci finale (75-85) in totale controllo. Altra vittoria per la Cestistica, che sbanca in scioltezza il parquet di Oleggio e continua la sua marcia a braccetto con Omegna in testa alla classifica di serie D.

"Altro successo importante, frutto della maturità tecnica che questo gruppo ha ormai acquisito. Su un campo difficile, con un pubblico numeroso e rumoroso, abbiamo gestito la partita, indirizzandola subito nel verso giusto, con un primo tempo offensivamente mostruoso, chiuso a 53 punti con percentuali irreali. Nel secondo tempo, dopo che avevamo concesso un po' troppo a livello difensivo, siamo cresciuti nella nostra meta campo ed abbiamo preso un margine di vantaggio rassicurante, che è arrivato anche al più 19. Nel finale abbiamo gestito senza patemi, conquistando altri due punti che ci consentono di rimanere davanti a tutti insieme agli amici di Omegna. Mi è piaciuta la gestione, mi sono piaciute le scelte offensive, mi è piaciuto il solito spirito di questo gruppo che non smette mai di stupirmi: più forte di assenze ed acciacchi. Godiamoci tutto, consapevoli che la strada è ancora lunga, ma farla davanti a tutti è una bella sensazione" il commento di coach Marchi.