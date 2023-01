Costi energetici e carovita: mix esplosivo per chi affitta casa

Sarà la Camera del Lavoro di Vercelli e Valsesia a ospitare il III Congresso di Quadrante Piemonte Nord Est del Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari). L’appuntamento, in programma lunedì 23 gennaio nella sede della Cgil Vercelli Valsesia in via Stara 2, radunerà i delegati Sunia delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Ai lavori parteciperanno anche rappresentanti della segreteria nazionale del sindacato, oltre che di istituzioni e organizzazioni di rappresentanza locali. Il Congresso, dal titolo “Cinquant’anni di lotte per il diritto alla casa, un nuovo welfare per l’abitare sociale e l’affitto sostenibile”, rientra nell’ambito del XIX Congresso nazionale Cgil.

«Affronteremo la delicata congiuntura effetto della combinazione di sfratti, rialzo dei prezzi dei beni energetici, dei prodotti alimentari e di prima necessità, dettata anche dall’incertezza per la guerra in Ucraina, con conseguente perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni - spiega Domenica Macrì, responsabile Sunia Piemonte Nord Est: - Problemi che portano a un boom dell’emergenza abitativa: affitti alti e caro bollette si rivelano un mix terribile per centinaia di famiglie in tutto il quadrante».

Il Sunia è un servizio che si occupa di tematiche legate al diritto alla casa e al benessere abitativo. La convenzione tra la Cgil e il Sunia consente di fornire agli iscritti, in particolare: informazioni, assistenza legale su regolamento e leggi riguardanti l’affitto, l’acquisto e la gestione condominiale dell’immobile a costi ridotti, sia in ordine di edilizia privata che residenziale pubblica. Il servizio Sunia a Vercelli è attivo: lunedì su appuntamento telefonico; martedì ore 9,30-12; mercoledì ore 9,30-12 e 15-17; giovedì ore 10,30-12,30 e 15-17 e venerdì – 9,30–12,30.