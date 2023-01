"La direttiva UE per le abitazioni green necessita di una programmazione adeguata"

Il settore edile italiano potrebbe essere presto sottoposto a ulteriori pressioni a causa di una possibile direttiva UE per le abitazioni green, che fa parte di un pacchetto di norme volte a raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione Europea, che mirano a ridurre i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica.

Enzo Tanino, presidente di Confartigianato Piemonte edilizia, ha espresso preoccupazione per l'applicazione tout court della direttiva senza adeguata programmazione e sostegno economico per le famiglie.

Secondo Tanino, entro il 2033 sarebbe necessario mettersi in regola per evitare sanzioni pesanti, ma la maggior parte degli edifici residenziali in Piemonte rientra nelle fasce energetiche più basse, il che significa che in Piemonte sarebbe necessario rifare un edificio su due.

La direttiva UE potrebbe anche danneggiare milioni di italiani proprietari di immobili, poiché in Italia l'80% è proprietario di case e il 70% degli immobili è energivoro. Se la direttiva fosse approvata, oltre 9 milioni di edifici finirebbero fuori legge, con un impatto devastante sul mercato immobiliare.

Nel suo intervento, Tanino ha altresì ricordato che “Già lo scorso anno abbiamo sottoscritto, unitamente ad altre associazioni europee delle costruzioni e dell’energia, una dichiarazione congiunta, evidenziando sinteticamente i seguenti punti”: