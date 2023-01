Prima categoria, inatteso stop per il Vogogna

Quando meno te lo aspetti ecco che il Vogogna cade con una delle ultime in classifica e frena la sua corsa. L'1-0 dell'Agrano frena la corsa degli ossolani. Se però in casa vogognese sono superstiziosi va ricordato che anche l'ultima volta che il Vogogna vinse il campionato di Prima perse una delle rare partite proprio con l'Agrano e sempre per 1-0.





Colpo di reni del Villa. Liquida per 4-3 un ostico Gravellona e torna a fare punti preziosi. Una buona reazione dopo due stop che hanno rallentato la corsa.

Cresce anche la Crevolese. Preziosi i tre punti con la Cannobiese (2-1), non certo una della ultime arrivate. Ma la truppa di Chiaravallotti è in crescita da diverse giornate.

Il derby domenicale lo vince l'Ornavassese, che passa (3-1) a Pieve e penalizza un Fomarco combattivo.