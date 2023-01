Parte nel peggiore dei modi il 2023, la Pro Vigezzo esce sconfitta dall’insidiosa trasferta di Suna

La Pro sblocca la partita nel primo tempo. Piraglia anticipa la difesa e segna su un cross di Ferrari. Poco dopo un’azione fotocopia non ha però lo stesso esito e la partita rimane aperta.

Nella ripresa l’undici di Mocellini cerca di chiudere l’incontro. Episodio dubbio su un pallone di Bergamaschi in area, un sospetto mani, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.



Scampato il pericolo la Voluntas Suna segna il pareggio e dopo pochi minuti completa il micidiale 1-2 segnando il gol vittoria.

I vigezzini abbozzano una confusa risposta, prima Bergamaschi non trova lo specchio della porta e poi un’occasione colossale fa crollare tutte le speranze rossoblu. Pallone per Savaglio che calcia, il portiere respinge, si avventa sul pallone Piraglia che a botta sicura coglie un avversario appostato sulla linea di porta.