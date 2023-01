Luca Porcu nuovo allenatore del Piedimulera

Sarà Luca Porcu a guidare il Piedimulera nel girone di ritorno. Porcu succede a Marzo Moz, che nelle scorse ore ha dato le dimissioni.

La società guidata dal presidente Beniamino Tomola ha dunque optato per Porcu che negli ultimi dieci anni ha fatto esperienza sulle rive del lago: dal 2013 al 2015 sulla panchina dell’Arona, in Prima Categoria, poi nella stagione 2015/2016 a Dormelletto, in Promozione; nel 2017/2018 Porcu è poi tornato all’Arona in Eccellenza. Successivamente alla Berretti del Gozzano e nel campionato 2019/2020 a Verbania, in Serie D dove è rimasto sino al 2022.

L'obiettivo sarà dare la salvezza al Piedimulera, fermo al penultimo posto nella classifica di Promozione con 11 punti.