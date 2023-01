''Tre punti importanti, ora dobbiamo vincerle tutte''

Il Villa torna da Dormelletto con tre punti, salendo a 30 punti in classifica. Nell’ennesima ‘’trasferta casalinga’’, la Virtus inverte il trend negativo e supera 4 a 3 il Gravellona. Reti di Martinella, Primatesta e doppietta di Pasin.

‘’Abbiamo fatto tre punti importanti – dice Daniele Massoni, tecnico della Virtus Villa – . A dire il vero non abbiamo fatto una partita diversa dalle ultime, ma abbiamo concretizzato di più che in altre occasioni. Tre punti arrivati grazie alla buona prestazione delle nostre punte. E’ chiaro però che se la squadra continua a prendere una media di 2 gol a partita, il campionato non lo vince più’’.

La speranza è l’ultima a morire e il Villa, dentro di sé, non ha perso le speranze, anche perché domenica ha comunque recuperato tre punti al Vogogna, battuto a Omegna.

‘’Noi dobbiamo solo vincere tutte le partite che restano: questa è l'unica soluzione che si resta – ammette Massoni - . Nel momento in cui non ne vinceremo una per noi è finita. Forse oggi con le spalle al muro avremo la reazione che cerchiamo’’.

Normalmente il Villa gioca in casa al 'Curotti' di Domodossola, ma il Gravellona non ha accettato di giocare alle 17 e 30 (prima era in campo la Juventus Domo), così la scelta del campo è caduta su Dormelletto.

Domenica per i biancocelesti trasferta nel Novarese, in casa di una Pernatese che ha 32 punti, due in più della formazione ossolana.