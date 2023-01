Porto abusivo di armi ed estorsione, ordine di carcerazione per un 52enne domese

I Carabinieri della Stazione di Domodossola nella giornata di ieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino traendo in arresto un pluripregiudicato domese 52 enne.

Il provvedimento che ha posto lo stesso al regime della detenzione domiciliare trae origine da un cumulo pene in carico al soggetto per un residuo di un anno circa di reclusione per i reati di porto abusivo di armi ed evasione commessi negli anni scorsi a Domodossola.

Al termine delle formalità il pregiudicato, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e con altre pregresse condanne per reati anche gravi, commessi negli anni anche recenti, nonché altri procedimenti ancora in corso, è rimasto presso il suo domicilio dove dovrà scontare la pena secondo le prescrizioni imposte dal Tribunale.