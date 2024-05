Tanti partecipanti per il primo motoraduno di Santa Maria Maggiore FOTO

Musica dal vivo, buon cibo e tanto divertimento. Successo a Santa Maria Maggiore per il primo motoraduno “1st Judgment Day” organizzato dal gruppo Moto Vigezzo. L'evento benefico ha preso il via sabato 18 maggio con l'inaugurazione della cappelletta dedicata ai motociclisti al Centro del Fondo del capoluogo vigezzino, la benedizione delle moto e il mini giro in ricordo di Ivan Cheula: un omaggio a un giovane vigezzino grande amante delle moto e scomparso nel 2003 in seguito a un incidente in sella alla sua Aprilia a soli 29 anni.

Domenica 19 maggio la giornata clou dell'evento: molti i motociclisti che si sono dati appuntamento per una giornata all'insegna del divertimento portando con sé la passione per il mondo delle due ruote in un'atmosfera di condivisione e festa. “Siamo soddisfatti dell'ottima riuscita della manifestazione; – dicono gli organizzatori – vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, il Comune di Santa Maria Maggiore, gli Alpini, la famiglia Baseggio, il gruppo Hurricanes di Verbania, Giox, i “Komplici”, i ragazzi con le Ape Car e tutti i nostri sponsor. Ora è tempo di pensare al raduno 2025”.