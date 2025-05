Giovedì a Marnate il funerale del 50enne morto agli Orridi domenica pomeriggio

L'ultimo abbraccio a Matteo Scarabelli verrà dato dai marnatesi giovedì 29 maggio. Profondo sono il dolore e il lutto nella comunità di Marnate, ma anche a Rescaldina, per il cinquantenne che ha perso la vita domenica agli Orridi di Uriezzo. L'uomo è scivolato nell'acqua ed è stato trascinato dalla corrente.

Nelle scorse ore il sindaco di Marnate Marco Scazzosi ha espresso il cordoglio alla famiglia a nome del paese per la scomparsa di Matteo, descritto come una persona carica di energie e di amore per lo sport e la natura.

I funerali verranno celebrati nella chiesa di Sant'Ilario alle ore 14.30, preceduti dal rosario alle 14.10. In questi giorni si potrà salutare Matteo nella Sala del commiato di via Marco Polo 14 a Busto Arsizio.