Marnate e Rescaldina piangono Matteo: "Sportivo con tanta voglia di fare e tante energie"

È un grande dolore per Marnate e anche per Rescaldina, comune di cui Matteo Scarabelli era originario. Cinquant'anni, Matteo ha perso la vita ieri agli Orridi di Uriezzo, in valle Antigorio, scivolando nell'acqua. Si è salvata, aggrappandosi a una roccia, la persona che era con lui.

Viene ricordato come una persona amante dello sport, che allenava anche una squadra di calcio, con tanta voglia di fare e tante energie. Matteo era sposato e aveva due figlie, alle quali aveva trasmesso la sua passione per lo sport.

Lo ricorda con commozione il sindaco di Marnate, Marco Scazzosi: "La nostra comunità è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa di Matteo, avvenuta durante un’escursione in montagna. In questo momento di grande dolore, esprimo a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Matteo. La montagna, con la sua bellezza, sa anche essere imprevedibile e crudele: oggi piangiamo una vita spezzata troppo presto".

E Scazzosi aggiunge: "Che il ricordo del suo amore per la natura possa essere d’esempio e ispirazione per tutti noi".