Ferroni sulla frana a San Giovanni: "La strada potrebbe rimanere chiusa per qualche giorno"

“Non sappiamo quanto rimarrà chiusa la strada, ma penso per qualche giorno”. Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola spiega che, dopo la frana della scorsa notte alla cava a San Giovanni, la situazione è in fase di monitoraggio. “Bene ha fatto la Provincia a chiudere la strada” sottolinea il primo cittadino che spiega anche come la maggior parte del materiale franato sia finita nel piazzale della cava stessa, ma alcuni detriti sono finiti sulla provinciale. “La ditta sta cercando un'azienda specializzata in disgaggi così da mettere in sicurezza il fronte”.

Fortunatamente il distacco di materiale si è verificato di notte quando in cava non erano presenti operai e sulla strada provinciale non stavano transitando auto. Sul posto erano intervenuti Vigili del fuoco con Carabinieri e Guardia di Finanza. “Al momento è difficile capire perchè sia franato, c'è chi ipotizza anche che possa essere legato ad un terremoto registrato in Svizzera nelle ore precedenti” spiega ancora Ferroni.