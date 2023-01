Juventus Domo a Feriolo, Piedimuera in casa con il Ceversama

Feriolo-Juventus Domo e Piedimulera-Ceversama. La XVIII giornata di Promozione vede i granata impegnati in un’altra partita non facile. L’avvio del girone ha messo sulla strada della Juventus Domo squadre come Bellinzago, La Grange Trino e Feriolo: in pratica la capolista, la terza e la quinta in classifica. Non proprio un calendario favorevole per i granata che cercano con insistenza punti salvezza. All’andata vinsero i granata (3-1) con doppietta di Cabrini e Garbagni. Il Feriolo è una buona squadra e dieci punti sperano le due squadra: 18 i granata, 28 i lacuali, che nelle ultime tre partite hanno collezionato solo un punto, quello col Valduggia, avendo perso con Sparta e Ceversama.

‘’Domenica col Trino abbiamo fatto un buon punto – ammette l’allenatore Michael Nino – . Siamo andati in vantaggio con Pesce che ha fatto un bel gol, poi abbiamo subito la rete del pari un po’ ingenuamente. Domenica a Feriolo dovrò fare a meno di tre giocatori e va detto che il calendario non ci aiuta perché dopo Feriolo avremo Arona e Omegna’’.

Storia diversa per il Piedimulera. Il cambio di allenatore in settimana (Porcu al posto del dimissionario Moz) deve dare la scossa che serve. I gialloblù sono penultimi con solo 11 punti e dopo la vittoria con il Vigliano hanno infilato 4 sconfitte di fila: Varallo, Bianzè, Valdengo, Chiavazzese. Il lavoro che attende Porcu, allenatore comunque esperto, non è facile, anche perché il Bianzè (la prima squadra fuori dai play out) è a 9 punti di distanza. All’andata contro il Ceversama finì 2 a 2 con reti di Vaglica e Ceschi.

Classifica: Bellinzago 46; Pro Novara 44; Trino 33; Arona 29; Feriolo 28; Valduggia, Omegna 24; Ceversama 23; Chiavazzese 22; Bianzè, Sparta 20; Valdengo 19; Juventus Domo 18; Varallo 15; Piedimulera 11; Vigliano 2.