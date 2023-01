Un lupo filmato da due giovani a Premia VIDEO

Dopo gli avvistamenti delle ultime settimane in Valle Vigezzo e a Vogogna, ora tocca alla Valle Antigorio. Due giovani hanno filmato un lupo in un prato nei pressi dell'abitato di Piedilago a Premia. L'animale, è stato ripreso con il cellulare di uno dei due giovani del paese che stavano passando in quella zona.

Il lupo mentre viene ripreso si dilegua verso il vicino bosco senza sembrare per nulla spaventato dalla presenza dei due giovani. Non è il primo avvistamento a Premia. Nelle precedenti occasioni negli scorsi mesi però non si aveva la certezza che si trattasse di un lupo non essendoci foto o video.