I sindaci di centro sinistra chiedono di riaprire il bando per la nomina in Fondazione Cariplo

Non smette di far discutere la questione nomine in Fondazione Cariplo. Dopo le accuse del sindaco Pizzi a Lana, e le critiche mosse dal gruppo consigliare di minoranza al Tecnoparco, è la volta di alcuni sindaci di centro sinistra. Silvia Marchionini (Verbania), Mimma Moscatiello (Omegna), Gianni Morandi (Gravellona), Alessandro Monti (Baveno) e Marco Stefanetta (Vogogna) invitano Lana a riaprire il bando.

"Il pasticcio in merito alle bocciature delle candidature inviate dalla Provincia per la nomina di un rappresentante del territorio all’interno del consiglio d’amministrazione della Fondazione Cariplo, devono portare i vertici della Provincia a riaprire il bando, per evidenti questioni di opportunità" scrivono i primi cittadini.

"Il futuro Commissario rappresenterà un territorio come il nostro per i prossimi quattro anni e dovrà costruire un rapporto proficuo e costante con enti, associazioni, amministrazioni ecc. Se due delle proposte sono state bocciate, probabilmente vale la pena di riaprire nuovamente il bando ricercando altre candidature da aggiungere a quelle già presentate, che rimarrebbero comunque valide" continuano i primi cittadini.



"Suggeriamo al Presidente Lana di provare a volare alto in merito alle scelte da compiere nell'interesse del territorio. Evitiamo affermare che non si può fare e che non si può riaprire il bando. Anche perché le pur legittime ambizioni di qualcuno ad avere questo incarico non possono superare gli interessi del territorio. Invitiamo altri Sindaci e Amministratori a sollecitare questa soluzione alla Provincia" concludono i 5 sindaci.